Wesley Hoedt sceglie il numero di maglia e lancia un messaggio ai tifosi: "Felice di tornare a casa"

Wesley Hoedt ha scelto il suo numero di maglia per la nuova esperienza in biancoceleste. Il biancoceleste indosserà la casacca numerò 14, un numero dal peso infinito in Olanda, sua patria natale, che riporta immediatamente alla mente un maestro dal nome di Johan Cruijff. A Wesley servirà la determinazione del ex talento orange per riprendersi la Lazio, mentre via social ha voluto lanciare un messaggio all’ambiente: “Sono molto felice di tornare a casa!“. Entusiasta anche la sua compagna che, sempre via social, ha affermato: “Sono fiero di te che ritorni alla tua squadra che aveva sempre il tuo cuore“.

