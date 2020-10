Udinese, rottura del menisco per Musso: in dubbio la sua presenza con la Lazio

L’Udinese perde Juan Musso. Il portiere argentino, come riportato dal sito ufficiale del club bianconero, nel corso di un seduta d’allenamento con la nazionale albiceleste ha subito la rottura del menisco interno del ginocchio destro. L’estremo difensore dei friulani a breve tornerà in Italia e giovedì sarà operato a Villa Stuart. Al momento, in attesa di responsi medici, è a rischio la sua presenza nella sfida con la Lazio, in programma a fine novembre.

