CdS | Lazio, Durmisi resta: niente prestito al Cadice

E’ stato uno dei giocatori prossimi alla cessione e sembrava vicinissimo al Cadice Riza Durmisi. Invece, come riporta il Corriere dello Sport, il trasferimento è saltato sul filo della mezzanotte perchè la Liga non ha permesso al club di chiudere l’operazione per problemi legati al Fair Play Finanziario. L’esterno resta quindi in biancoceleste, si allenerà a Formello in attesa di trovare a gennaio un’altra destinazione possibile. Tra i fuori rosa vi erano lui e Di Gennaro, ai quali ora si uniranno Bastos e Kiyine.

