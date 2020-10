CdS | Leiva: “Non vedo l’ora di giocare la Champions, dobbiamo divertirci. Reina? Un campione”

Parola d’ordine “divertirsi”, così in un’intervista rilasciata alla trasmissione canadese “Halftime Show” e riportata dal Corriere dello Sport, il perno del centrocampo laziale Lucas Leiva commenta la Champions. Il brasiliano infatti, a proposito della massima competizione europea, consiglia ai suoi di giocarla divertendosi: nonostante ci siano club blasonati, ci sono sempre anche delle rivelazioni, quiondi l’importante è fare bene in campo e vincere più gare possibili. Inoltre il classe ’87 elogia Pepe Reina, ex compagno del Liverpool, ritrovato con stupore e piacere: per lui è un campione ed è stato fantastico ritrovarlo; porteà sicuramente esperienza in Champions ed è ottimo averlo alla Lazio. A seguire il centrocampista ha ricordato il debutto in biancoceleste, nonostante la preoccupazione di approdare nella capitale, il suo esordio è stato nella Supercoppa vinta contro la Juventus, quindi ha fin da subito capito che poteva aiutare la causa laziale. Per finire c’è delusione per il post-lockdown, ma tanto entusiamo per la nuova stagione condita dal ritorno in Champions.

