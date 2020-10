CdS | Pereira, Lazio a ritmo di samba

Chiusa la sessione estiva di mercato, la Lazio inizia a lavorare con i nuovi innesti, per proseguire al meglio il campionato che vedrà la banda Inzaghi impegnata, dopo la sosta per le nazionali, a Genova contro la Sampdoria. Uno degli acquisti su cui il tecnico ed anche i tifosi nutrono belle speranze, è senza dubbio ANdreas Pereira. Come riporta il Corriere dello Sport, ieri il giocatore ha effettuato la prima sgambata a Formello, con Muriqi e Luiz Felipe. Il talento ex United, ha il Brasile nel cuore: ha infatti i natali in Belgio, ma è naturalizzato verdeoro; ama la cultura calcistica brasiliana ed i suoi miti sono Kakà e Neymar. Nel 2018 ha realizzato il sogno della Selecao ed il Santos per lui è una sorta di fede sportiva. Il giocatore è arrivato nella capitale in prestito: Lotito deciderà a fine stagione se esercitare il diritto di riscatto, fissato a 27 milioni.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: