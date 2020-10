Champions League, calciomercato “povero” per il Club Brugge: un solo acquisto e tante cessioni in prestito

La Lazio ha chiuso la sessione estiva del calciomercato tra le “polemiche”, visto il mancato acquisto di un difensore che avrebbe senza dubbio rafforzato un settore in emergenza. Per il resto, la squadra capitolina ha rinforzato centrocampo e attacco, soprattutto per l’impegno europeo in Champions League. Al contrario, invece, una delle sue sfidanti, i belgi del Club Brugge, hanno svolto una sessione decisamente “povera” dal punto di vista degli acquisti: solamente uno, in realtà, ovverosia Noa Lang, proveniente dall’Ajax. La formula è comunque quella del prestito, per l’esterno sinistro, che quindi si aggiungerà ad una formazione pressoché intatta rispetto all’anno scorso. Anche in uscita, invero, ci sono state diverse uscite, ma sempre con la formula del prestito. Letica alla Sampdoria, Openda al Vitesse, Rezaei al Charleroi, mentre Masovic è andato al Bochum in prestito gratuito.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: