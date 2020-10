Italia U21, due positivi al coronavirus: allenamento annullato

Aggiornamento ore 09:55 – L’Italia U21 di nuovo alle prese con il coronavirus. Dopo quanto successo a inizio settembre, quando emerse un caso fra i convocati in vista del doppio impegno con Slovenia e Svezia, ecco un nuovo comunicato. Sono due i calciatori positivi dopo il secondo tampone: annullato l’allenamento di oggi. Nel rispetto dei protocolli vigenti, la squadra è stata posta in isolamento fiduciario in attesa di un nuovo esame in programma in mattinata. Due calciatori della Nazionale Under 21, in ritiro a Tirrenia in vista del match di qualificazione ai Campionati Europei di categoria previsto venerdì con l’Islanda, sono dunque risultati positivi. I calciatori in questione, totalmente asintomatici, erano risultati negativi al primo tampone effettuato domenica 4 ottobre, ed erano stati ammessi al gruppo squadra come da protocollo vigente. GianlucaDiMarzio.come

Direttamente dal ritiro della Nazionale Under 21, c’è un giallo legato ad Alessandro Bastoni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il difensore dell’Inter è risultato positivo al covid dopo essere stato sottoposto al tampone nella giornata di ieri, mentre nel test di martedí il verdetto era stato negativo. Oggi lo staff della Nazionale provvederà a testare nuovamente il classe ‘99 e gli esiti dovrebbero arrivare nel pomeriggio. L’ultima squadra affrontata dai nerazzurri è stata proprio la Lazio nel confronto di domenica all’Olimpico ed il giocatore è stato in campo per tutta la durata della sfida.

