Genoa-Torino, resi noti data e orario del recupero

Come informa la Lega, Genoa-Torino gara valevole per la terza giornata di Serie A e rinviata per l’emergenza Covid all’interno della società rossoblù, verrà recuperata mercoledì 4 novembre alle ore 17.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: