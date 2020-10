Italia-Moldova, le formazioni ufficiali. In campo Lazzari e Acerbi

Sono state rese note pochi minuti fa le formazioni ufficiali dell’amichevole tra Italia e Moldova in programma alle 20:45 allo stadio Franchi di Firenze. Il commissario tecnico Mancini per questa sfida ha scelto una squadra sperimentale che prevede tra gli altri in campo dal primo minuto sia Lazzari che Acerbi mentre Immobile partirà dalla panchina.

Italia (4-3-3) – Sirigu; Lazzari, Mancini, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Cristante, Bonaventura; Berardi, Caputo, El Shaarawy

Moldova (5-3-1-1) – Koseliev: Platica, Craciun, Posmac, Armas, Marandci; Rata, Carp, Ionita; Suvorov, Nicolaescu

