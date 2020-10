Italia-Moldova, le probabili formazioni

Questa sera alle 20:45 la Nazionale Italiana di Roberto Mancini scenderà in campo contro la Moldova per un’amichevole. Acerbi e Lazzari, secondo le probabili formazioni pubblicate dal Corriere dello Sport, dovrebbero scendere in campo da titolari. Ecco le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Lazzari, Mancini, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Cristante, Bonaventura; Berardi, Caputo, El Shaarawy. A disposizione: Cragno, Silvestri, D’Ambrosio, Emerson Palmieri, Ogbonna, Sensi, Barella, Verratti, Grifo, Lasagna, Orsolini, Kean. Ct: Mancini

MOLDOVA (5-4-1): Koselev; Platica, Mudrac, Posmac, Armas, Reabciuk; Rata, Carp, Epureanu, Ionita; Milinceanu. A disposizione: Namasco, Cebotari, Racu, Graur, Craciun, Marandici, Suvorov, Cociuc, Coiocari, Caimaciov, Nicolaescu, Boiciuc. Ct: Firat

