Italia-Moldova, Mancini nel post partita: “Ho visto cose interessanti, la mentalità è quella giusta”

Al termine dell’ottima partita da parte dell’Italia che ha sconfitto per 6-0 la Moldova e che ha visto per protagonisti anche Acerbi e Lazzari autori di un’ottima prestazione impreziosita da quest’ultimo anche da un assist, il commissario tecnico Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di RaiSport, ecco le sue parole: “Ci sono state cose interessanti anche se abbiamo avuto all’inizio un po di difficoltà per i tanti giocatori nuovi, la mentalità è quella giusta”.

Sui tre giocatori del Sassuolo: “Hanno fatto tutti e tre un’ottima prestazione

Su Caputo: “Dipende da lui se continuerà a fare quello che sta facendo può ritagliarsi un posto importante in questa squadra”

Sul periodo legato al Covid: “Mi sono già largamente espresso su questo, dico soltanto che l’importante è guardare sempre con fiducia ed ottimismo al futuro”.

