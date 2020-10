La Repubblica | Lazio, sollievo per Ciro. Radu lungo stop, Inzaghi rinnova

La Lazio sorride da una parte e si preoccupa dall’altra: ieri è arrivata la decisione del giudice sportivo che ha fermato Immobile per un solo turno (si temevano tre giornate di stop in seguito allo scontro con Vidal, ma probabilmente nella valutazione sono stati decisivi i filmati dell’episodio) ma anche la conferma che Radu stará ai box per un altro po’ per la ricaduta al flessore rimediata contro l’Inter, non comparendo infatti nella lista dei 25 per la Serie A (ma potrà essere inserito, così come Lulic) una volta guarito. Inoltre, come riporta La Repubblica, la Lazio ora è concentrata sui rinnovi, in primis su quello di mister Inzaghi. La prossima settimana è previsto un incontro tra Lotito ed il tecnico, tra i due c’è stato un riavvicinamento e quindi la fumata bianca non sembra essere lontana. L’intesa dovrebbe arrivare a 3 milioni di euro più bonus, resta solo da capire la durata (2022 o 2023). Dopo l’allenatore, toccherà a Strakosha, Patric, Luiz Felipe, Marusic (tutti in scadenza nel 2022) e, soprattutto, Acerbi.

