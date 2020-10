Lazio, Bastos in Paideia – FOTO

Questa mattina Bastos è andato in Paideia per alcuni accertamenti in seguito all’infortunio avuto nella gara contro l’Inter di domenica scorsa. La notizia è stata data direttamente dalla Lazio sul proprio profilo Twitter.

