Lazio, gare di campionato a porte chiuse per le categorie U17, U16 e U15

È appena iniziata l’annata sportiva del Settore Giovanile biancoceleste. Le compagini laziali, già al lavoro da diverse settimane nei centri sportivi del Club, sono ora alle prese con i nuovi campionati di categoria. Per preservare il regolare svolgimento delle competizioni e per assicurare l’adeguata salvaguardia sanitaria del personale coinvolto dalle attività lavorative di settore, la S.S. Lazio rende noto che le gare interne di campionato delle categorie Under 17, Under 16 ed Under 15, in programma presso il Centro Sportivo Green Club, si svolgeranno a porte chiuse per l’intera durata della stagione sportiva. Lo riporta il sito ufficiale della Lazio, sslazio.it

