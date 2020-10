Lazio, Vavro dal ritiro della Slovacchia: “Non mi sono mai sentito così bene fisicamente”

Impegnato in questi giorni con la Nazionale slovacca, Denis Vavro ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale della Federazione, ecco le sue parole: “Roma sta piano piano tornando alla normalità anche se per me è brutto ricordare i primi mesi della pandemia quando eravamo obbligati a rimanere in casa o negli hotel e potevamo uscire solamente per fare la spesa”.

Sulla sua condizione fisica: “Sto bene e sono convinto che ne passerà tanto di tempo prima che possa avere di nuovo dei problemi. Sono riuscito a completare quasi tutta la preparazione estiva ed ora mi sento bene fisicamente”.

Sul passaggio dal calcio al nuoto: “Ho nuotato solamente perchè questo sport era utile a superare il mio problema ma non vorrei mai intraprendere questa disciplina”.

Su quello che può dare alla Nazionale: “Penso di non essermi mai sentito così bene come ora. Ho parlato con l’allenatore e qualora decidesse di darmi una possibilità, cercherò di ripetere la prestazione fatta contro l’Ungheria“.

Su Skrtel: “E’ un riferimento del calcio slovacco e aiuterebbe sicuramente la squadra, è una cosa che riguarda lui e l’allenatore”.

Sull’Irlanda: “Sarà una partita dura e intensa soprattutto a centrocampo ma penso che abbiamo tutte le possibilità di fare una buona partita”.

Sull’Europeo: “Vogliamo andarci e dobbiamo quindi fare il primo passo battendo l’Irlanda, tutti insieme possiamo credere nella vittoria”,

Sui tifosi: “Per loro in questa situazione è ancora più difficile ma sono sicuro che ci saranno comunque vicini, ne abbiamo bisogno”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: