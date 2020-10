LISTA CHAMPIONS, presentati i 25 giocatori della Lazio che giocheranno in Europa

La S.S. Lazio comunica i giocatori inseriti nella lista UEFA. Qualche differenza con la lista per la Serie A. Se per il campionato è stato tenuto fuori Stefan Radu insieme a Capitan Lulic, per la Champions il veterano è stato preferito a Denis Vavro.

Portieri: Reina, Strakosha

Difensori: Acerbi, Anderson, Fares, Patric, Hoedt, Lazzari, Marusic, Luiz Felipe, Radu

Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Parolo, Pereira

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi

Fonte: sslazio.it

