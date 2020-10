Nazionali, non solo Muriqi: anche Marusic resterà a Formello

Non solo Vedat Muriqi: anche Adam Marusic resterà a Formello. Il giovane, chiamato dalla Nazionale montenegrina si trova, infatti, costretto a dare forfait a causa dell’infortunio alla caviglia rimediato nel match di domenica contro l’Inter. Tale decisione è stata presa anche per consentire al giocatore di recuperare al 100% durante la sosta e poter tornare a disposizione del mister Inzaghi in vista della prossima gara di Serie A.

