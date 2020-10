Ricciardi: “Il Protocollo del calcio deve essere rivisto: è a rischio chiusura, a meno che non prosegua in una ‘bolla’ come negli USA”

Il Consulente del Ministro della Salute Speranza, Walter Ricciardi, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Io credo che vada rivisito il protocollo del calcio: fu approvato a maggio, con la circolazione del virus limitata all’epoca. Quello era stato un protocollo elaborato dalla Figc ed approvato dal Cts che ha consentito di chiudere il campionato. In questo momento il virus circola in modo talmente forte che non può che prevedere unarivisitazione del protocollo. Ha fatto bene le Asl di Napoli a tutelare la salute pubblica, evitando che ci siano persone che dalla Campania potessero far circolare il virus. Da quello che leggo, le Asl di Napoli hanno evitato il focolaio epidemico. Con l’attuale protocollo, il campionato può non finire, visto che le Asl saranno costantemente chiamate ad intervenire. Il calcio deve porsi l’interrogativo se può continuare: se non risolviamo il problema sanitario non possiamo pensare di tenere aperto il calcio a queste condizioni. Negli Usa è possibile far disputare gli sport di contatto solo se in bolla: potrebbe essere necessario fare lo stesso anche per il calcio”. Lo riporta Sportface.

