SOCIAL | Hoedt e la sua grande voglia di ricominciare alla Lazio – FOTO

Wesley Hoedt, dopo circa 3 anni di esperienze all’estero, torna alla Lazio e vuole farlo da protagonista.

Sin da subito, infatti, il difensore olandese, ha manifestato la voglia di poter nuovamente scendere in campo con la maglia biancoceleste. Il suo momento non è ancora arrivato, ma l’occasione potrebbe presentarsi alla ripresa del campionato: nel frattempo Hoedt continua a mostrare sui social il forte desiderio di combattere di nuovo per questi colori, come dimostra la story pubblicata sul suo profilo instagram che lo raffigura con la sua nuova maglia, la numero 14: “Grazie per i vostri messaggi! Non vedo l’ora di iniziare”.

