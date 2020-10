Strakosha a riposo, annullata amichevole Armenia-Albania

Questo pomeriggio alle ore 15.00 era prevista l’amichevole Armenia-Albania che è però stata annullata. In campo sarebbe dovuto scendere anche il portiere biancoceleste Thomas Strakosha. La ragione dell’annullamento è di natura politica, a causa di un conflitto che si protrae ormai da giorni tra Armenia e Azerbaigian per il controllo della regione del Nagorno-Karabakh. La sfida doveva infatti svolgersi in territorio armeno. La decisione è stata resa nota da un comunicato UEFA.

