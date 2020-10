UFFICIALE | L’ex Lazio Felipe Anderson saluta il West Ham: si trasferirà in Portogallo – FOTO

L’ex biancoceleste Felipe Anderson cambia maglia. È ufficiale infatti il passaggio del brasiliano dal Wast Ham al Porto. Il trequartista è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in Portogallo, dopo due stagioni in Premier (il club lo ha lasciato partire in prestito). Intanto attraverso i social, la società portoghese dà il benvenuto al giocatore:

🔵⚪ Bem-vindo, Felipe Anderson

🔵⚪Bienvenido, Felipe Anderson

🔵⚪Welcome, Felipe Anderson#FCPorto #NaçãoPorto #BemVindoFelipeAnderson pic.twitter.com/zUGTcIBdE3

— FC Porto (@FCPorto) October 6, 2020

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: