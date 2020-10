Un tecnico, un padre, la storia della Lazio: buon compleanno al Maestro Maestrelli

Nasce a Pisa il 7 ottobre del 1922 colui che ha fatto la storia della Lazio. Impossibile non ricordarlo, impossibile non raccontare di lui ai posteri. Se dici “Maestrelli”, dici “Lazio”. Un allenatore, un padre, un uomo che ha lasciato per sempre un segno indelebile nella storia ultracentenaria della prima squadra della capitale. Ha reso grande Lazio, perché in fondo era lui il primo ad essere di grande spessore, fuori e dentro al campo. La sua banda, quella capitanata da Giorgio Chinaglia, ha regalato alla piazza il suo primo storico scudetto, conquistato in rigoroso silenzio e con tanto merito. “Pulici, Petrelli, Martini, Wilson, Oddi, Nanni, Garlaschelli, Re Cecconi, Chinaglia, Frustalupi, D’Amico”, più che una formazione è un mantra che ogni laziale conosce a memoria: una rosa guidata dal condottiero per eccellenza, colui che ha reso quel gruppo di indomabili, la banda più amata della storia laziale.

Un ricordo speciale oggi, nel giorno del suo compleanno al “Maestro che sú ce sta a guarda’”: auguri biancocelesti, all’indimenticabile Tommaso Maestrelli.

