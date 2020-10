Borussia Dortmund, Akanji positivo al Covid-19: in dubbio la sua presenza con la Lazio

La sosta per gli impegni della nazionali prosegue, ma la Lazio guarda già all’esordio in Champions League del prossimo 20 ottobre contro il Borussia Dortmund. In casa dei tedeschi nelle ultime ore a tenere banco è la questione Manuel Akanji, difensore risultato positivo al Covid-19 nel corso degli impegni con la nazionale svizzera. La sua presenza con la lazio rimane in dubbio, mentre il calciatore, al momento in isolamento preventivo, è asintomatico. Lo riporta il sito ufficiale della Federcalcio svizzera.

