CdS | Lazio, in arrivo lo sprint Muriqi

Vedat Muriqi scalda finalmente i motori. Il neo centravanti biancoceleste, fermato prima da uno stiramento rimediato in Turchia e poi dalla positività al Covid-19, sta tornando lentamente a fare sul serio grazie ad una forza di volontà non indifferente. La capacità diplomatica della Lazio hanno permesso a Vedat di evitare l’impegno con le nazionali, mentre il kosovaro continua il suo recupero a Formello dove ieri è andato a segno due volte in partitella. Muriqi è pronto, può essere l’arma in più d’Inzaghi già dal rientro dalla sosta quando contro la Sampdoria servirà sopperire alla squalifica d’Immobile. Lo riporta Il Corriere dello Sport

