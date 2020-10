CdS | Lotito-Inzaghi, contatto a Formello

Il momento per decifrare il futuro d’Inzaghi è arrivato. Nello scorse settimane sia lo società che il tecnico piacentino avevano rimandato il discorso alla sosta per concentrarsi sugli ultimi giorni di mercato, ora l’ora è propizia. Nella giornata di lunedì, il mister laziale si sarebbe trattenuto a Formello con Tare e il neo arrivato Matri per discutere della compilazione della lista per la Serie A e la Champions League, lasciando il centro sportivo per le 17 proprio mentre arrivava Lotito. Ci sarebbe stato un primo contatto tra i due con Inzaghi non avrebbe rifiutato un cenno di assenso, anche se ciò non è sufficiente a pronosticare una fumata bianca. Il tempo stringe, per chiarire la situazione di Simone c’è tempo ancora circa dieci giorni: dal rientro con la Sampdoria il calendario sarà fitto d’impegni e non permetterà molto tempo libero. Lo riporta Il Corriere dello Sport

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: