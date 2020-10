CdS | Salernitana, Castori: “Andrè Anderson sa giocare a calcio. Lui e Dziczek hanno qualità”

È sempre caldo, anzi caldissimo l’asse Lazio-Salernitana con i biancocelesti che nell’ultimo giorno di mercato hanno dato vita a tre nuovi prestiti con i campani oltre a rinnovarne alcuni già in corso nella passata stagione. Sui giovani talenti biancocelesti, in un’intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport, si è espresso anche il neo Tecnico della Salernitana Fabrizio Castori che riguardo Andrè Anderson ha avuto solo parole d’elogio affermando come sia un calciatore di qualità capace di giocare sia come trequartista che come mezzala. Giudizio analogo anche per Patryz Dziczek, giovane polacco in via di ripresa da un malore improvviso, ritenuto fondamentale per Castori pronto anche a schierarlo nei due centrocampisti davanti alla difesa.

