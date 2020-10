Coronavirus, altri due giocatori positivi nell’Inter

Dopo le notizie di ieri riguardanti Bastoni e Skriniar, per l’Inter si aggiungono altre due positività al Coronavirus. Sono quelle di Nainggolan e Gagliardini. Infatti, come riportato da Sky Sport, continuano ad aumentare i positivi delle due squadre milanesi in vista del derby in programma il 17 ottobre, quattro per l’Inter e due per il Milan, ovvero Ibrahimovic e Duarte, ancora positivi.

