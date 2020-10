Faggiano, ds Genoa: “Troppi positivi, contro il Verona dovremo schierare la Primavera”

Il direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo della difficile situazione che il club sta vivendo a causa del COVID e dei numerosi positivi nella squadra: “A Verona giocheremo con la Primavera, così non è tutelata la salute, né la regolarità del campionato. A Napoli noi ci siamo andati, altri ci hanno messo mezz’ora a dire no. Per salvare il campionato, facciamo 4-5 mesi di bolla con la NBA. Sembra di allenarsi con una squadra di calcio a 5,abbiamo 17 giocatori inutilizzabili. Lo riporta Tuttomercatoweb

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: