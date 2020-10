GdS | Micale, ex allenatore Brasile U20: “Pereira un gran rifinitore. Può essere una delle rivelazioni della Serie A”

Rogerio Micale, ex allenatore di Andreas Pereira ai tempi del Brasile U20, descrive l’ultimo arrivato in casa Lazio attraverso le pagine de La Gazzetta dello Sport. Con i verdeoro Pereira si laureò nel 2015 vice campione del mondo (finale persa contro la Serbia di Milinkovic) mostrando a tutti il suo talento. Micale lo disegna come un grande rifinitore ambidestro che ricopre il suo di mezzala o trequartista. Un prospetto molto interessante che potrebbe fungere anche da calciatore di punizioni come rivelato da l’ex tecnico della Selecao che aggiunge anche come possa essere una delle prossime rivelazioni del nostro campionato. A Pereira serve solo la fiducia d’Inzaghi per potenziare l sua grande dote nel dribbling e crescere nella realizzazione, il suo punto ancora debole.

