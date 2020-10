GdS | Pereira si fa in quattro per illuminare la Lazio

Andreas Pereira, l’ultimo acquisto estivo del mercato biancoceleste è pronto a stupire tutti. Tecnica, fantasia e duttilità tattica al servizio dei biancocelesti. Il brasiliano, infatti, ha da sempre avuto nella capacità di adattarsi alle varie posizioni in campo un suo punto di forza. Alla Lazio potrebbe giocare come seconda punta vicino a Immobile, da centrocampista o da mezzala con le mansioni di Milinkovic o Luis Alberto. Il suo innesto, semplicemente sotto il profilo tattico, potrebbe avvicinarsi alla pista David Silva con Pereira che, in ogni caso, a soli 24 anni può già vantare esperienza al Valencia e al Manchester United. Nella partitella di ieri a Formello è andato a segno, mentre Inzaghi studia le mosse anti Sampdoria. Lo riporta La Gazzetta dello Sport

