Una Lazio da cento milioni. Con i sette nuovi acquisti e i rinnovi contrattuali già definiti, il monte ingaggi al lordo della società ha toccato le tre cifre. E potrebbe ancora aumentare, perché a Formello, ora che è terminato il calciomercato, si procederà con l’adeguamento degli accordi con Strakosha, Patric, Acerbi (ha già firmato fino al 2025 a 2,5 milioni), Marusic, Luiz Felipe e mister Inzaghi, prossimo anche lui a prolungare a 3 milioni a stagione. Firme che alzeranno il tetto degli stipendi, che l’anno scorso era di 92 milioni (a breve verrà pubblicato il bilancio), mentre nel 2010 era ‘solo’ di 34. La crescita oggettiva nell’ultimo decennio è certificata anche dai numeri della campagna acquisti appena conclusa. Per rinforzare la squadra Lotito ha investito trenta milioni, che posizionano la Lazio al quinto posto della speciale classifica di chi ha speso di più in Serie A: dietro alla Juventus (110 milioni), ci sono Napoli (74), Inter (52), Atalanta (34) e appunto il club biancoceleste. Che ha chiuso la finestra dei trasferimenti con un saldo (tra acquisti e cessioni) in negativo per 21 milioni: soltanto il Parma (-71,8) ha un passivo peggiore nel campionato. A proposito dei rinforzi, ieri Inzaghi per la prima volta ha potuto osservare da vicino Muriqi e Andres Pereira, in campo con il resto del gruppo, decimato dalle assenze per le nazionali. Il centravanti si è presentato con una doppietta, mentre il centrocampista brasiliano ha segnato con un bel destro da fuori area. Inizialmente convocato dal Kosovo, l’ex Fenerbahce non ha risposto alla chiamata del proprio ct per recuperare dall’infortunio all’anca: anche Marusic è già tornato, recupererà a Formello dopo la distorsione alla caviglia di domenica.

