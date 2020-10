Lazzari festeggia il ritorno in nazionale: “L’azzurro mi era mancato. Prima di tutto devo dare il massimo con la Lazio”

Manuel Lazzari festeggia il suo ritorno con la maglia della nazionale con una prestazione sontuosa nell’arco di tutti i novanta minuti, coronata anche da un ottimo assist per El Shaarawy. Al termine della gara, l’esterno laziale ha parlato ai microfoni di RaiSport: “La Nazionale è livello massimo per un calciatore, devo dire che mi è mancata molto. Aver potuto giocare oggi è strepitoso: noi in campo ci siamo divertiti, come mi auguro chi ha guardato la gara da casa. Ho rivisto un’Italia molto cresciuta, c’è molta alchimia tra gli interpreti. In questo modo le prestazioni arrivano da sole. Serve procedere così. Sul fatto che si dica che io giochi meglio a cinque che a quattro dico che è ovvio molti lo pensino dato che gioco a cinque da molto tempo, ma tento di farmi trovare pronto anche a quattr. Poi, è chiaro che chi si allena sempre a quattro ha un vantaggio. Devo concentrarmi a dare il massimo con la Lazio, poi se verrò convocato dovrò conquistarmi il mio posto qui”.

