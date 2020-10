Adekanye: “Alla Lazio ho potuto imparato molto, voglio tornare da grande giocatore”

Nell’ultimo giorno di mercato, Bobby Adekanye, si è trasferito, in prestito al Cadice, squadra neo promossa del campionato spagnolo. Tra presente e futuro, Adekanye ha rilasciato un’intervista al sito Studioalphen.nl, parlando della sua nuovo esperienza appena iniziata in Spagna, ma anche di quella alla Lazio. Queste le sue parole: “Devo essere realistico, ho un’età in cui devo mettere molti minuti giocando. Voglio tornare alla Lazio da grande giocatore, e penso di avere le migliori possibilità di farlo ai massimi livelli, in Italia o in Spagna. Alla Lazio ho potuto imparato molto, adesso voglio portare questo bagaglio con me al Cadice”.

Sulla sua nuova esperienza in Spagna, Adekanye si mostra entusiasta, e non vede l’ora di iniziare: “A quanto pare questo è il mio percorso. Ho parlato con l’allenatore, il regista e il presidente. Mi hanno tutti detto cose positive e, per me, è molto importante che giochiamo con le ali, perchè da quando ho iniziato come calciatore, sono stato un attaccante esterno, quindi questo mi aiuterà molto. L’allenatore ha fiducia in me, anche lui era un esterno, quindi ci capiamo bene”.



Per concludere ha parlato del suo possibile debutto con il Cadice, che potrebbe avvenire proprio nella trasferta della sua nuova squadra al Santiago Bernabeu, contro il Real Madrid: “Sarebbe meraviglioso. Non so ancora se potrò giocare una partita intera, perchè alla Lazio mi sono allenato solo due settimane, ma ovviamente non vedo l’ora. Voglio giocare il più possibile, segnare, dare assist ed essere importante per la squadra. Se lo faccio non mi preoccupo, vuol dire che andrà tutto bene”.

