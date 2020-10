Inter, aumenta la lista dei positivi al Coronavirus: c’è anche il portiere Radu

AGGIORNAMENTO – Il numero di positivi al Coronavirus in casa Inter continua a salire. Dopo la positività dei difensori Bastoni e Skriniar, e quella dei centrocampisti Gagliardini e Nainggolan riscontrata ieri, l’Inter, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato la positività al Covid-19 di un altro giocatore: si tratta del secondo portiere, ex Parma e Genoa, Ionuț Radu. Di seguito il comunicato del club nerazzurro: “FC Internazionale comunica che Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati in questi giorni ad Appiano Gentile. Nella mattinata di oggi è emersa oltretutto la positività di Ionut Radu dopo il test effettuato ieri, domani sono in programma ulteriori controlli”.

Dopo le notizie di ieri riguardanti Bastoni e Skriniar, per l’Inter si aggiungono altre due positività al Coronavirus. Sono quelle di Nainggolan e Gagliardini. Infatti, come riportato da Sky Sport, continuano ad aumentare i positivi delle due squadre milanesi in vista del derby in programma il 17 ottobre, quattro per l’Inter e due per il Milan, ovvero Ibrahimovic e Duarte, ancora positivi.

