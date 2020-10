CorSera | Pereira, la “scommessa” che può cambiare la Lazio

Andreas Pereira, il jolly offensivo in più arrivato nel mercato estivo appena chiuso. Il brasiliano, reduce dall’esperienza al Manchester United, approda in biancoceleste con l’intento di far esplodere tutto il suo talento. Toccherà ad Inzaghi inquadrare la giusta collocazione tattica tra mezzala come sostituto di Luis Alberto e Milinkovic o secondo punta come vice Correa. L’investimento compiuto dalla Lazio per lui potrebbe diventare importante in prospettiva con un diritto di riscatto per tenerlo a Roma intorno ai 27 milioni. Andreas stra sfruttando la sosta per ambientarsi e prendere confidenza con il calcio nostrano: tra poco bisognerà accelerare con un calendario fitto d’impegni. Lo riporta Il Corriere della Sera

