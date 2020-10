Europei UEFA Under21 | Islanda-Italia rinviata causa positività Covid-19 e quarantena per i giocatori

Rinviata a data da destinarsi la sfida valida per le qualificazioni agli Europei UEFA Under 21 tra Islanda e Italia, prevista per oggi 9 ottobre 2020. Lo annuncia la Federazione Europea con un comunicato stampa, la decisione è arrivata dopo che le autorità islandesi competenti hanno chiesto alla delegazione azzurra di porsi in quarantena, a seguito dei casi di positività al Covid-19 registrati tra alcuni calciatori (4 in totale) e un membro dello staff. In più sembrerebbe che all’Italia sia stata imposta la quarantena e quindi rimane bloccata in Islanda a meno di interventi del Governo italiano. Quarantena, che secondo le norme locali, dovrà essere osservata per almeno 2 settimane.

