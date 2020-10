FORMELLO | Lungo lavoro in palestra e seduta tecnica sul terreno di gioco per i biancocelesti

Si continua a lavorare in quel di Formello, in vista della ripresa del campionato, ma non solo, visto che dopo la sfida contro la Sampdoria del 17 ottobre, tre giorni dopo inizierà anche la Champions League, con la Lazio che ospiterà il Borussia Dortmund. Questa mattina, al Centro Sportivo di Formello, il gruppo di mister Inzaghi, senza i convocati con le rispettive Nazionali, ma con sette ragazzi della Primavera aggregati, ha svolto un lungo iniziale lavoro in palestra, per poi spostarsi sul terreno di gioco per concludere la seduta con un lavoro basato esclusivamente sulla tecnica: riscaldamento attraverso la conduzione di palla, poi il possesso palla con l’aiuto delle sponde, con il gol da segnare nelle porte piccole, ed infine esercitazioni a tre squadre basate su combinazioni con tiri in porta. Ad assistere alla seduta di allenamento in campo, oltre al ds Igli Tare, era presente anche Alessandro Matri.

