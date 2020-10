GdS | Lazio, la panchina ora è ricca

Con i nuovi innesti ancora non disponibili tra ufficialità ancora non arrivati e guai fisici, Inzaghi scopre la panchina. Nell’ultimo impegno interno con l’Inter il tecnico piacentino ha potuto contare su delle seconde linee che si sono fatte trovare da subito pronte contro un grande avversario. È il caso di Parolo che da difensore adattato ha dato un suo grande contributo, così come di Escalante e Akpa Akpro capaci di contrastare le sortite degli uomini di Conte. In panchina, poi, sono rimasti anche Cataldi e Caicedo, due jolly fondamentali nella scorsa stagione. Con gli infortuni che non danno tregua ai biancocelesti (ancora non vicinissimo il rientro di Luiz Felipe, Marusic costretto a fermarsi tre settimane e Radu ai box) Inzaghi deve ricorrere alle riserve, il fattore in più di questo inizio di stagione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport

