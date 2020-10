Il Messaggero | Inzaghi, nel contratto spunta una clausola

Lotito-Inzaghi, rinnovo con clausola? Il patron non molla l’osso e sta preparando una tavola imbandita per convincere Simone a legarsi sempre di più alla Lazio. A parte il sostanzioso ritocco all’ingaggio, da 2,2 milioni di euro a circa 3, si sta facendo strada la possibilità che all’interno del nuovo accordo possa essere inserito un indennizzo che cauteli la società, ma anche lo stesso allenatore. Una specie di clausola rescissoria come quella di Correa. Una novità per Lotito nel caso dell’argentino, ma non è escluso che possa essere inserita anche per il tecnico che ha tanti estimatori in Italia e all’estero. Per il momento è solo un’ipotesi. Nei prossimi giorni ci sarà l’incontro. Lotito vuole l’accordo a tutti i costi.

