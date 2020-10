Il Messaggero | Lazio, è tutto negativo

La situazione in casa Inter, con quattro positivi al Covid-19, non preoccupa la Lazio. I biancocelesti, ultimi avversari dei nerazzurri domenica, proseguono il loro programma di tamponi e controllo contro il coronavirus senza farsi creare apprensione. Gli ultimi esami risalgono a due giorni fa ed hanno dato tutti esiti confortanti con tutti i calciatori a Formello e quelli volati in nazionale risultati negativi. Ora, per essere del tutto sereni, servirà attendere il secondo giro di tamponi atteso tra domenica e lunedì. Lo riporta Il Messaggero

