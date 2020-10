Italia Under21, niente quarantena in Islanda la squadra torna in Italia e poi ciclo di tamponi

L’Italia Under 21 prepara il viaggio di ritorno in Italia dopo le due positività che hanno costretto al rinvio della sfida contro i parietà dell’Islanda: il gruppo di Nicolato tornerà a casa con due voli separati per evitare contagi e la delegazione si sta organizzando per lasciare il prima possibile Reykjavík. Smentita dunque l’ipotesi di una quarantena “forzata” nella capitale islandese. La squadra, intesa come il gruppo negativo, tornerà con il volo delle 18.30 locali direzione Pisa, poi il trasferimento a Tirrenia dove dovrebbe essere fatto un ulteriore giro di tamponi.

