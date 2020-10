La Repubblica | Inzaghi rimane con solo tre difensori: è già emergenza

In vista del match con la Sampdoria, per la Lazio è già emergenza in difesa. Al momento gli unici disponibili nella retroguardia biancoceleste sono Acerbi, Patric e l’adattato Parolo. Il rientro di Luiz Felipe, dopo gli ultimi controlli, si allontana, Radu dovrà stare fermo circa un mese e il neo arrivato Hoedt è in ritardo di condizione, mentre Vavro potrebbe essere l’uomo in più dopo aver recuperato dalla pubalgia ed esser sceso in campo in nazionale. Contro i doriani servirà fare gli straordinari con Correa, Caicedo e Muriqi chiamati a non far rimpiangere lo squalificato Immobile. Lo riporta La Repubblica

