Lazio, Inzaghi fissa un’amichevole in famiglia

La prima settimana di sosta volge al termine e come di consueto mister Inzaghi ha fissato un’amichevole in famiglia. La sfida si svolgerà domani e vedrà, pertanto, coinvolte la Prima Squadra (sprovvista dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali) e la Primavera: un buon test in vista della ripresa del campionato.

Al termine dell’incontro di domani, la squadra dovrebbe avere a disposizione due giorni di riposo con la ripresa degli allenamenti fissata a martedì.

