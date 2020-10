Milinkovic esulta per i primi gol in nazionale: “Non riesco ancora a realizzare di esserci riuscito”

Sergej Milinkovic-Savic trascina la Serbia in finale di Nations League da subentrante grazie ad una magnifica doppietta. Al termine della gara, ai microfoni si è presentato un Sergente molto emozionato: “Torniamo in Serbia molto contenti. Non riesco ancora a realizzare di aver realizzato i primi due gol in nazionale in una sfida così importante. Siamo tutti molto soddisfatti, ma siamo consapevoli che non è finita e che ci attende un’altra gara decisiva. Il secondo gol? Ovviamente volevo calciare in porta, era una buona chance per andare a segno e credo che chiunque al posto mio avrebbe fatto la stessa scelta. Inizio fuori dai titolari? È stata una strategia del tecnico. Alla fine tutto è andato per il meglio. Ora torniamo a casa contenti“. Lo riporta Sportklub.rs

