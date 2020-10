Nazionali, Milinkovic trascina la Serbia. Vavro in campo oltre cento minuti

Notte magica per Milinkiovic-Savic che, archiviata per qualche giorno la parentesi Lazio, si concentra sugli impegni con la Serbia regalando alla propria nazionale la finale di Nations League nel suo gruppo. Al Sergente bastano due minuti per incidere: al ’80 entra in campo al posto di Djuricic (centrocampista del Sassuolo) andando a segno due giri di lancette dopo con la Norvegia brava però a trovare il pari poco dopo con con Normann. Si va ai supplementari dove regna ancora la legge di Milinkovic che al minuto ‘102 insacca con un pallonetto delizioso la rete decisiva su assist di Tadic. Nella gara del gruppo B, invece, la Slovacchia accede allo scontro finale di Nations League superando ai rigori l’Irlanda: gara impegnativa per Denis Vavro, rimasto in campo sino al ‘112 e pronto dunque a riprendersi la Lazio.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: