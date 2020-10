PAIDEIA | Fissate per domani mattina le visite mediche di Wesley Hoedt

Dopo l’ufficialità arrivata l’ultimo giorno di mercato, è tempo di visite mediche per Wesley Hoedt: domani mattina, infatti, il difensore olandese si recherà in Clinica Paideia, per sottoporsi ai consueti test fisici d’idoneità. Le visite mediche sono in programma alle ore 10:30.

