Pulcini: “Il protocollo va modificato, piena responsabilità ai medici di base. Luiz Felipe? C’è ottimismo”

Il coordinatore sanitario della S.S. Lazio Ivo Pulcini è intervenuto ai microfoni di Radiosei per fare un po’ di chiarezza in merito al caos dell’Asl di Napoli, e quindi relativo alla gara non giocata tra Juventus e il club partenopeo. In più alcune novità sugli infortunati in casa biancoceleste: “Il rischio che la Serie A venga interrotta c’è se si dovesse continuare così. Però c’è da fare una premessa che i cosidetti ‘infettati’ non sono malati sono semplicemente positivi. Il tampone non è sinonimo di certezza, tantomeno no è un medico che può sostituirsi al medico che poi dovrà fare la diagnosi. Per Juventus-Napoli va rivisito il protocollo dal punto di vista politico-tecnico, l’intervento della ASL è stato più che leggittimo perché conferito dallo stesso protocollo. Il protocollo deve essere modificato e mi aspetto questo avvenga a breve. Luiz Felipe? Non parlo di Lazio, però posso dire che abbiamo uno staff eccellente che stanno lavorando bene e posso dire che non sarà una cosa lunga. Ottimismo anche per Radu”.

