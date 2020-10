SOCIAL | Martina Santoro, una vita con l’aquila sul petto – FOTO

Quello tra la Lazio e Martina Santoro è un legame profondo e duraturo. Infatti la giovane biancoceleste classe ’94, difensore della Lazio Women, non ha mai nascosto il suo amore per questi colori e ad oggi sono ben 18 anni che combatte con l’aquila sul petto. E proprio in occasione di quest’anniversario speciale, Martina ha deciso di pubblicare sul suo profilo instagram una foto che la ritrae sorridente con la maglia del cuore e con una didascalia che racchiude una vita di sacrifici e soddisfazioni legata a doppio filo con la Lazio: “Seimilacinquecentosettanta giorni con l’ Aquila sul petto”.

