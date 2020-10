Milan, Duarte ancora positivo al COVID-19. Nuovo comunicato su Ibrahimovic

AGGIORNAMENTO ore 17.40: L’AC Milan attraverso un comunicato ufficiale ha annunciato che l’attaccante Zlatan Ibrahimovic è risultato negativo a due tamponi consecutivi ed ha pertanto concluso il suo periodo di quarantena. Lo stesso Ibra, ha poi ha pubblicato questo tweet dove ha annunciato la sua guarigione:

Sei guarito! Autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita.

Puoi uscire! #fuckcovid19 #godiscomingforyou — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 9, 2020



___________________________________________________________

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Milan si sta preparando al derby contro l’Inter senza i nazionali e con qualche dubbio di formazione piuttosto ingombrante. Se da una parte Pioli può sorridere per il recupero in difesa di Romagnoli, dall’altra una notizia meno positiva è arrivata dal nuovo giro di tamponi a cui è stato sottoposto il gruppo squadra a Milanello: Zlatan Ibrahimovic è ancora positivo al Covid-19, così come Leo Duarte.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: