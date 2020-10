CdS | Lazio, gigante Muriqi: l’Ibra di Inzaghi

Prima le visite mediche, poi il rientro a casa per sbrigare le ultime faccende burocratiche in vista del ritorno nella capitale, ma il Covid ha allungato i tempi: ora finalmente Vedat Muriqi è a disposizione di mister Inzaghi. Come riporta il Corriere dello Sport, dalla prossima settimana si lavorerà al nuovo tandem: il tecnico biancoceleste infatti sogna una super coppia di bomber: il kosovaro e Ciro Immobile, che sfideranno il Borussia in Champions. I due attaccanti hanno caratteristiche diverse, ma possono completarsi creando un ottimo reparto avanzato per la Lazio.

